        Mersin haberleri: Gıda zehirlenmesi! 26 çocuk hastaneye kaldırıldı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Gıda zehirlenmesi! 26 çocuk hastaneye kaldırıldı!

        Mersin'de, bir ortaokulda 26 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak, müdahaleleri yapıldı. Olayla ilgili tarım, milli eğitim ve belediyeden görevlilerin okulun kantininde inceleme yaptığı ve numuneler aldığı öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 15:18 Güncelleme: 27.10.2025 - 15:18
        Gıda zehirlenmesi! 26 çocuk hastaneye kaldırıldı!
        Mersin'de alınan bilgiye göre, Tarsus ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Şehit Sabri Acem Ortaokulu kantininden bugün yöreye özgü patatesli sıkma yiyen öğrenciler rahatsızlandı.

        26 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

        İHA'daki habere göre zehirlenme şüphesiyle idareciler, durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Okula gönderilen ambulanslarla, rahatsızlanan 26 öğrenci ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

        KANTİNDEN NUMUNE ALINDI İNCELENECEK

        Gerekli müdahaleleri yapılan, hayati bir riski bulunmadığı belirtilen öğrencilerin tamamı daha sonra taburcu oldu. Olayla ilgili tarım, milli eğitim ve belediyeden görevlilerin okulun kantininde inceleme yaptığı ve numuneler aldığı öğrenildi.

        #Mersin
        #Son dakika haberler
