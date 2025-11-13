Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin haberleri: 16 yaşındaki stajyerin yürek yakan ölümü | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        16 yaşındaki stajyerin yürek yakan ölümü!

        Mersin'in Anamur ilçesinde, staj yaptığı asansör firmasındaki personelle saha görevi için inşaata gittiği öğrenilen 16 yaşındaki Alperen Uygun, asansör boşluğuna düştü. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 15:39 Güncelleme: 13.11.2025 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        16 yaşındaki stajyerin yürek yakan ölümü!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mersin'de yürek yakan olay, Anamur ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde yaşandı. Bir inşaatın üçüncü katında Alperen Uygun'un (16) asansör boşluğuna düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

        AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Uygun, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        STAJYER OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

        Staj yaptığı asansör firmasındaki personelle saha görevi için inşaata gittiği öğrenilen Uygun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Çocuğun cenazesi, Bozyazı ilçesi Doğancılar Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mersin
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dehşetin izleri gün ağacınca ortaya çıktı!
        Dehşetin izleri gün ağacınca ortaya çıktı!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Rafa Silva için gözler Serdal Adalı'da!
        Rafa Silva için gözler Serdal Adalı'da!
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        "Para istemedi"
        "Para istemedi"
        Talisca'ya yeni talip!
        Talisca'ya yeni talip!
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        Kapı arkasından cinayet!
        Kapı arkasından cinayet!
        Konut satışında tarihi zirve
        Konut satışında tarihi zirve
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        İklim değişikliği ölümcül sıcak dalgalarının etkilerini ağırlaştırıyor
        İklim değişikliği ölümcül sıcak dalgalarının etkilerini ağırlaştırıyor
        Arkadaşını kalbinden bıçakladı! Kurye cinayetinde ifade ortaya çıktı!
        Arkadaşını kalbinden bıçakladı! Kurye cinayetinde ifade ortaya çıktı!
        Habertürk Anasayfa