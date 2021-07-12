Elektrikli bisiklete bağladığı köpeği sürükleyen kişiye para cezası verildi

AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'nde bir köpeğin, iple bağlandığı elektrikli bisikletle sürüklendiğini gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Suriye uyruklu A.A'ya, Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca 1033 lira para cezası uyguladı.Köpek, tedavi ve bakımı için Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.Bisiklete bağlanan köpeğin yolda sürüklendiği ve arkasından da başka bir köpeğin koştuğu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.