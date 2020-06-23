Mersin duvarlarında sağlık çalışanlarını yansıtan grafiti çalışması

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Adnan Menderes Bulvarı'nda yer alan sahil bandındaki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda bulunan "Cep Sineması"nın çevresinde güzelleştirme çalışması yapıldı.Atıl görünümü ortadan kalkan duvarlar, resimler ve grafitilerle donatıldı.Sinemanın bulvara bakan duvarına Kovid-19 salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarını yansıtan hemşire görseli resmedildi.Çeşitli figürlerle de süslenen duvarlar rengarenk bir görünüme kavuştu.

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