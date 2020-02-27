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Mersin'den yola çıkan umre ziyaretçileri Adana Havalimanı'ndan geri döndü



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Umre ziyaretçilerinin otobüslerden inmesi- Hacı adaylarının otobüslerden eşyalarını indirmeleri- Hacı adaylarıyla röportaj- Hacı adaylarının Erdemli Ulu Camii avlusunda toplanmalarından görüntü

Mersin'den yola çıkan umre ziyaretçileri Adana Havalimanı'ndan geri döndüMERSİN (AA) - Suudi Arabistan'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretlerini geçici olarak askıya almasının ardından, umre için Mersin'den yola çıkan 160 kişi geri döndü.Erdemli Müftülüğü aracılığıyla kutsal topraklara gitmek için Adana Havalimanı'na giden vatandaşlar, karar nedeniyle ilçeye geri döndü.Yakınları tarafından karşılanan vatandaşlardan bazıları, umre yapamamanın üzüntüsünü yaşadı.