Mersin'den Ege Denizi'ne açılan balıkçılar, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince taciz edildi

Alınan bilgiye göre, Akdeniz ilçesi Karaduvar sahilinden hareket eden 3 tekne, uluslararası sularda dip trolü ile avcılık serbestliğinin bulunduğu 23 Ağustos'ta, Aydın'ın Didim ilçesi açıklarına gitti.

Ege Denizi'nin uluslararası sularında avlanan Türk balıkçılar, burada Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin tacizine uğradı.

Duruma bağırarak tepki gösteren balıkçıların tekneleri, Yunan ekiplerin attığı taşlar nedeniyle zarar gördü.

Balıkçılar, taciz anlarını ve teknelerinin kırılan camlarını cep telefonlarının kamerasıyla kaydetti.

Balıkçılardan Gökay Demir, AA muhabirine, uluslararası sularda olmalarına rağmen Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin teknelerine saldırdığını belirtti.