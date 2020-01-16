Mersin'den acı haber!

Mersin'in Tarsus ilçesinde balık tutmak için denize açılan ve kendilerinden bir daha haber alınamayan iki bekçiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Beycan Üçkardeş ve Hakan Bulut'un haberine göre, 11 Ocak günü Berdan ırmağının denize döküldüğü noktadan denize açılan Emniyet bekçisi Ömer Özer ve Oktay Avcı'yı arama çalışmaları aralıksız devam ederken, birinin cesedi bulundu.

Denizden çıkarılan cesedin Ömer Özer’e ait olduğu tespit edildi. Özer’in kıyıda bekleyen yakınları gözyaşı dökerken, kayıp diğer bekçi Oktay Avcı’yı arama çalışmaları devam ediyor.