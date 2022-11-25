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Mersin'deki terör soruşturmasında belediye çalışanları hakkında iddianame hazırlandı

Mersin'deki terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında farklı tarihlerde gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi çalışanı 4'ü tutuklu 14 sanık hakkında dava açıldı. Sanıklardan 11´i hakkında 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan 5, diğer 3´ü hakkında ise `silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Giriş: 25.11.2022 - 15:05 | Güncelleme: ABONE OL
Mersin'deki terör soruşturmasında belediye çalışanları hakkında iddianame hazırlandı
Mersin'deki belediye çalışanları için iddianame
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DHA

Mersin'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi çalışanı 14 sanık hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Tutuklu sanıklar M.E.M., A.Ş., S.M. ve D.B. ile tutuksuz K.B., F.Ö., B.B., A.K., A.K., H.S. ve İ.G. hakkında 'terör örgütü propagandası' yapma suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianamede sanıkların, sosyal medya hesaplarında örgüt propagandası yaptıkları, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri altında fotoğraf çektirdikleri, örgütün mensupları, flamaları ve sözde marşını paylaştıkları tespit edildiği, adreslerinde de örgütsel fotoğraflar ele geçirildiğine yer verildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Başsavcılıkça tutuksuz diğer sanıklar M.Y., H.S. ve A.Ö. için ise 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı. Sanıkların, terör örgütünce organize edilen yasa dışı toplantılara katıldıkları, Öcalan'ın posterini astıkları, örgüt mensuplarıyla irtibatlı oldukları iddianamede yer buldu. İddianameler, Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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