Mersin'deki Özel Moskova Milletlerarası Okulu yeniden eğitime başladı

AA

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında eğitime ara verilen, Silifke ilçesindeki eğitim kurumunun okul öncesi bölümü, yeniden öğrenci kabul etti.

Özel okul öncesi kurumların açılması kararına uygun düzenlemeler yapılan okulda, giriş ve çıkışlar ile sınıflar, yemekhane ve diğer odalar dezenfekte edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov, şu ifadeleri kullandı:

"Pandemide zirve noktası geçildi ve hayat, alıştığımız düzene kademeli olarak dönüyor. Çocuklar evlerinde oturdu ve onların ebeveynleri için de bu dönemi atlatmak zor oldu. Şu anda önemli olan hem ebeveynlerin hem de okul personelinin salgın tehdidinin devam ettiğinin bilincinde olması ve çocuklara özel ilgi ve özen göstermesidir. Akkuyu NGS’de çalışmak için Türkiye’ye gelen Rus uzmanların ailelerinin sayısı artacak, yeni eğitim öğretim yılında sınıflara yeni öğrenciler gelecek. Bu nedenle yaz tatili sırasında okulun yeni gerçeklikler içinde hizmet vermeye hazırlanması gerekiyor."