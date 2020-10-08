Mersin'deki kadın cinayetiyle ilgisi olduğu iddia edilen zanlı Bursa'da yakalandı - BURSA

AA

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Seher Özkurt cinayetine karıştığı öne sürülen şüphelilerden B.Ş'nin (30),saklanmak için kente geldiğini belirledi.

"Kasten öldürme", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silahla birden fazla kişi tarafından birlikte konutta geceleyin yağma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından aranan zanlının, Osmangazi ilçesindeki bir apartta gizlendiğini tespit eden Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi.Burada gözaltına alınan B.Ş, Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde 2 Ekim'de, Batıkent Mahallesi'ndeki bir sitedeki apartmanın 9. katına çıkan ekipler, merdiven boşluğunda yatan Seher Özkurt'un (33) tabancayla vurularak hayatını kaybettiğini belirlemişti. Polis, olayın ardından pikapla kaçtığı öğrenilen zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı.