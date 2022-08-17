Günöz, bölgedeki her dalışta farklı şeyler keşfettiklerini vurgulayarak, "Belki burada 1000 kere dalış yapmışımdır ama 1001. dalışımda bile farklı şeyler görüyorum çünkü burası durağan bir yer değil, sürekli yaşayan bir ortam var. Her zaman farklı canlılara rastlama şansımız oluyor" ifadesini kullandı.