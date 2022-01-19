Mersin'de zincirleme kaza: Yaralılar var

AA

Zincirleme trafik kazası Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Nurullah Yıldırım'ın kullandığı 34 VJ 3663 çekici plakalı tanker, TEM Otoyolu Tarsus ilçesi Damlama mevkisinde, önünde seyreden Naci Kuğulcu idaresindeki 34 FC 4326 çekici plakalı tıra çarptı.

Aynı yönde ilerleyen İsmail Özçelik'in kullandığı 33 EJH 96 plakalı yolcu otobüsü, kazaya karışan tankere arkadan vurdu. İsmail Ülger'in kullandığı 34 EEG 850 plakalı otomobil de yola savrulan araç parçalarına çarptı. AA'nın haberine göre; zincirleme kazada çoğu otobüs yolcusu olduğu belirtilen 14 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Tarsus'taki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.