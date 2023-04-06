Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin'de zehir tacirlerine operasyon: 60 gözaltı

Mersin'de zehir tacirlerine Kökünü Kurutma Operasyonu: 60 gözaltı

Mersin'de, jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik 8 ilçede düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 60 şüpheli gözaltına alındı

Giriş: 06.04.2023 - 13:23 | Güncelleme: ABONE OL
Mersin'de zehir tacirlerine operasyon: 60 gözaltı
AA

Mersin'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 60 şüpheli gözaltına alındı.

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Jandarma komando timlerinin de bulunduğu 138 ekip, Erdemli, Silifke, Tarsus, Mut, Çamlıyayla, Toroslar, Anamur ve Yenişehir ilçelerinde belirlenen 61 adreste 8 narkotik köpeği kullanarak arama yaptı.

Bu adreslerde 33 kilo 800 gram esrar, 1 kilo 810 gram sentetik uyuşturucu, 2 bin 300 adet sentetik hap, 218 gram eroin, 305 kök kenevir ve 5 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 60 zanlının jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İnce: Bana ittifakla ilgili hiçbir teklif yapılmadı
İnce: Bana ittifakla ilgili hiçbir teklif yapılmadı
Diyarbakır'da depremde ağır hasar gören bina kısmen çöktü
Diyarbakır'da depremde ağır hasar gören bina kısmen çöktü
Aileler arasında silahlı kavga: 1'i çocuk 2 yaralı
Aileler arasında silahlı kavga: 1'i çocuk 2 yaralı
Kaybolan kız çocuğu su kuyusunda ölü bulundu
Kaybolan kız çocuğu su kuyusunda ölü bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.