Mersin'de yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 10 yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, yolcu otobüsünün TIR'a çarpması sonucu 10 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan bazıları çeşitli hastanelere kaldırıldı
Giriş: 04.03.2025 - 00:20 Güncelleme: 04.03.2025 - 00:20
M.C.Ş'nin kullandığı yolcu otobüsü, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Gülek Boğazı mevkisinde A.İ. idaresindeki yabancı plakalı TIR'a arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada 10 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan bazıları çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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