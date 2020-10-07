Mersin'de yolcu otobüsünde çerez paketinde uyuşturucu saklayan şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente gelen şehirler arası yolcu otobüsünde bir kişinin uyuşturucu taşıdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kent girişinde durdurdukları otobüste arama yapan polis, bir yolcunun yanındaki çerez paketinde 100 gram sentetik uyuşturucu sakladığını belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.