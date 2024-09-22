Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Mersin'de yıldırım isabet eden camide yangın | Son dakika haberleri

        Mersin'de yıldırım isabet eden camide yangın

        Mersin'in Mezitli ilçesinde yıldırım isabet eden bir camide yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken camide hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 17:37 Güncelleme: 22.09.2024 - 17:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'ndeki Kuyuluk 33 Evler Camisi'nde sabah saatlerinde yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

        • 2

          İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        • 3

          Alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        • 4

          Yangın nedeniyle camide hasar meydana geldi.

        • 5
        • 6
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Babasını parçalara ayırıp kayıp ihbarında bulundu!
        Babasını parçalara ayırıp kayıp ihbarında bulundu!
        Site içerisinde otomobilin altında kalan çocuk "asli kusurlu" bulundu
        Site içerisinde otomobilin altında kalan çocuk "asli kusurlu" bulundu
        Eski sevgililerin 'hediye' kavgası: 140 bin lirayı icra yoluyla aldı
        Eski sevgililerin 'hediye' kavgası: 140 bin lirayı icra yoluyla aldı
        Çalıştığı iş yerini soymak için kaza yaptı!
        Çalıştığı iş yerini soymak için kaza yaptı!
        Metin Arolat'a ilk veda
        Metin Arolat'a ilk veda
        Sel tehlikesi sürüyor! Çarşambaya kadar dikkat!
        Sel tehlikesi sürüyor! Çarşambaya kadar dikkat!
        İstanbul'da kaçak kat üstüne kaçak kat
        İstanbul'da kaçak kat üstüne kaçak kat
        Pençe Kilit şehidinin yakınları cenaze yolunda kaza geçirdi: 2 ölü, 4 yaralı
        Pençe Kilit şehidinin yakınları cenaze yolunda kaza geçirdi: 2 ölü, 4 yaralı
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        "Ölümü yakıştıramadım"
        "Ölümü yakıştıramadım"
        Elmalı turta nasıl ikonik bir Amerikan tatlısı haline geldi?
        Elmalı turta nasıl ikonik bir Amerikan tatlısı haline geldi?
        Dış basında derbi yankıları!
        Dış basında derbi yankıları!
        İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor! Can kaybı artıyor
        İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor! Can kaybı artıyor
        Operatör zamları Meclis gündeminde
        Operatör zamları Meclis gündeminde
        Hangi çay daha sağlıklı? Siyah mı, yeşil mi?
        Hangi çay daha sağlıklı? Siyah mı, yeşil mi?
        Destici'den GSM operatörlerinin fahiş zamlarına tepki: Kabul edilebilir değil
        Destici'den GSM operatörlerinin fahiş zamlarına tepki: Kabul edilebilir değil
        Beşiktaş 3 puan peşinde!
        Beşiktaş 3 puan peşinde!
        Okullar açıldı, hastalık sezonu başladı
        Okullar açıldı, hastalık sezonu başladı
        Alacakaranlık serisi hakkında 10 ilginç detay!
        Alacakaranlık serisi hakkında 10 ilginç detay!
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film
        Habertürk Anasayfa