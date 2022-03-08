Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu

Mersin'in Erdemli ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, bazı kişilerin internet üzerinden yasa dışı bahis suçu işledikleri belirlendi.

Şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, ikametlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.