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        Haberler Gündem Güncel Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 18 tutuklama | Son dakika haberleri

        Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 18 tutuklama

        Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 51 şüpheliden 18'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 09:26 Güncelleme: 25.09.2024 - 09:32
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        • 1

          Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, yasa dışı bahis ve dolandırıcılığın önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

        • 2

          Teknik ve fiziki takip sonucu 51 şüphelinin kimlik ve adresleri tespit edildi. Kent genelinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 51 zanlı yakalandı.

        • 3

          Aramalarda çok sayıda dijital materyal, av tüfekleri, ruhsatsız tabancalar ve mühimmatları ile pos cihazları, sahte bandrol, 480 bin lira ve 900 dolar ele geçirildi.

        • 4

          Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

        • 5

          Adliyeye sevk edilen 45 zanlıdan 18'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol olmak üzere 27'si serbest bırakıldı.

          Öte yandan, operasyonda yakalanan "silahlı tehdit" suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ö.T'nin de cezaevine teslim edildiği bildirildi.

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