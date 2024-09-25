Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 18 tutuklama
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 51 şüpheliden 18'i tutuklandı.
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Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, yasa dışı bahis ve dolandırıcılığın önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
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Teknik ve fiziki takip sonucu 51 şüphelinin kimlik ve adresleri tespit edildi. Kent genelinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 51 zanlı yakalandı.
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Aramalarda çok sayıda dijital materyal, av tüfekleri, ruhsatsız tabancalar ve mühimmatları ile pos cihazları, sahte bandrol, 480 bin lira ve 900 dolar ele geçirildi.
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Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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Adliyeye sevk edilen 45 zanlıdan 18'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol olmak üzere 27'si serbest bırakıldı.
Öte yandan, operasyonda yakalanan "silahlı tehdit" suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ö.T'nin de cezaevine teslim edildiği bildirildi.