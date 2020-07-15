Mersin'de yağmur suyu tahliye kanalına düşen kedi yavrusu 8 saatte kurtarıldı

Arpaçbahşiş Mahallesi'nde bir mağazanın yanındaki yağmur suyu tahliye kanalından kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, hayvanın yerini tespit etmek için telefondan kedi sesi açtı. Sese tepki veren kedinin yerini belirleyen ekipler, iş makinesiyle iki noktayı kazıp balçıklı alanı da tazyikli suyla temizledi. Yaklaşık 8 saat süren çalışmayla kedi yavrusu kanaldan kurtarıldı.

Kurtarma çalışmalarını izleyen bir mağaza müşterisi kedi yavrusunu sahiplendi.

"Hayat" adı verilen kedi yavrusu sağlık kontrolü için veterinere götürüldü.