İş makinesinden düşen parça öldürdü!

İHA

Alınan bilgiye göre olay ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlada taş kırmak isteyen E.K'nin kullandığı iş makinesinin ucuna aparat takmak için yardım eden Hüseyin Bıçkı’nın (58) üzerine parça düştü.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Bıçkı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. İHA'nın haberine göre; olaydan sonra Hüseyin Bıçkı'nın cesedi Mut Devlet Hastanesi morga kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatdı.