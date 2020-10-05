Mersin'de uyuşturucu serasına operasyon!

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Mersin Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir kişinin Yenişehir ilçesindeki ikametinde özel hazırlanmış düzeneklerle esrar maddesi yetiştirerek sattığını tespit etti.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, bunun üzerine ekipler operasyon düzenledi. Şüpheli ile birlikte eve giren polis salonda adeta bir esrar bahçesi ile karşılaştı.

Salondaki saksılarda 89 kök esrar, 7 parça halinde 110 gram kurutulmuş ve satışa hazır halde esrar, hava akımını sağlamak için vantilatörler, termometreler, klimalar, çeşitli aparatlar ve bitki güçlendirici kimyasallar ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çeşitli illerden getirdikleri uyuşturucu maddeleri torbacılık tabir edilen yöntemle Mersin'de sattıkları tespit edilen şahıslara yönelik de eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyon sonucu Mersin'de 8, Adana ve Diyarbakır'da birer kişi olmak olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonda satışa hazır uyuşturucu maddeler ele geçirilirken uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen paralara el konuldu. Adli makamlara çıkarılan şahıslardan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.