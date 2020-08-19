Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

AA

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Resul Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurmaya çalıştı.

Bu sırada, bir şüpheli araçtan inerek ormanlık alana kaçtı, araçtaki 4 zanlı gözaltına alındı.

Ekipler, şüphelinin kaçtığı istikamette 143 gram metamfetamin, araçta da uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 685 lira, 100 dolar ve 25 avro ele geçirdi.

Kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.