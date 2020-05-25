Yabancı uyruklu sürücünün kullandığı TIR, D-400 karayolu TCDD üst geçidinde kontrolden çıktı. Yaklaşık 10 metrelik yükseklikten TIR'ın dorsesi, raylarda hareket halindeki yük treninin üzerine düştü. Dorseden ayrılan TIR ise rayların diğer tarafına devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin sıkıştığı yerden çıkardığı yaralı tır şoförü 112 Acil Servis ekiplerince Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ulaşımın bir süre aksadığı tren yolundaki TIR, vinç yardımıyla kaldırıldı.