Mersin'de "Uluslararası Yoga Günü" etkinliği

Mezitli Belediyesince düzenlenen etkinlik, Güneş Park Enerji Kompleksi'nde yoga eğitmeni Sabiha Canbolat önderliğinde gerçekleştirildi.Etkinlik belediyenin sosyal medya hesaplarından da canlı yayınla paylaşıldı.Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Down Cafe'de yoga kurslarının devam ettiğini belirterek, vatandaşların katılmasını umduklarını belirtti.

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