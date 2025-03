Mersin'de ücretsiz tenis kursu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, haftanın 4 günü tenis kursu veriyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde uzman eğitmen eşliğinde verilen kurstan her yaştan Mersinli ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyor.

Başlangıç seviyesinden ileri düzeye kadar farklı yaş ve beceri gruplarına hitap eden tenis kursunda katılımcılara temel tenis tekniklerinden, stratejilerine kadar birçok önemli konuda eğitim veriliyor.

Kurs hakkında bilgi veren tenis antrenörü Hasan Can Altıner, tenis eğitimi ile ilgili bilgi vererek, "Biz kursumuzda, 7'den 70'e her yaş grubuna hizmet veriyoruz. Bununla birlikte, tenis ekipmanlarını da ücretsiz bir şekilde karşılıyoruz. Kursiyerlerimiz, haftanın iki günü olmak üzere toplamda on hafta ders alıyorlar. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız, Büyükşehir Belediyesi kurs kayıt merkezi veya Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na başvurarak kayıt yaptırabilirler" dedi.

Tenis eğitimlerini Pazartesi- Çarşamba, Salı- Perşembe haftada 2 gün olacak şekilde yaptıklarını ifade eden Altıner, "Tenis, fiziksel ve zihinsel gelişime katkı sağlayan, eğlenceli bir spor branşı. Bu spora başlamak için tek yapılması gereken bize başvurmak. 7'den 70'e herkesin yapabileceği bir spor" şeklinde konuştu.