Mersin'de uçamayan leylek yavrusu tedavi edildi

Saray Mahallesi'ndeki iş yerinin önünde Aytaç Kurt, uçamadığını fark ettiği leylek yavrusunu veterinere götürdü.

Muayenesinde, güçsüz kaldığı için uçamadığı belirlenen leylek tedavi edildi.

Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlilerine teslim edilen leylek yavrusu, doğaya salındı.

Kurt, gazetecilere, iş yerinin bahçesinde bulduğu leylek yavrusu, tedavi edilip doğaya salındığı için mutlu olduğunu söyledi.