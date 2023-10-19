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        Haberler Gündem Mersin'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Mersin'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Mersin'in Mut ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 00:22 Güncelleme: 19.10.2023 - 00:22
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        Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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        Alınan bilgiye göre, M.Ç. (22) idaresindeki otomobil, Palantepe Mahallesi mevkiinde yaya geçidinden yola çıktığı belirtilen R.K'nın (23) kullandığı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, motosiklette yolcu olarak bulunan Raziye Yaldız'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralılardan R.K'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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