Mersin'de trafik kazası: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, A.D (34) idaresindeki 06 BAK 879 plakalı otomobil, Mezitli ilçesi Fatih Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda, trafik ışıklarında duran A.Y'nin (29) kullandığı 33 EKH 50 plakalı otomobile çarptı.Kazada sürücü A.Y. ve beraberindeki C.N. (31) yaralandı.Yaralılar, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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