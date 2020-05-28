Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Harun Bozkurt idaresindeki 55 PB 200 plakalı otomobil, Damlama mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Bozkurt ile otomobilde bulunan Buğra (3),Emir Ege (8),Eymen Efe (10) ve Tuba Bozkurt (35) yaralandı.

Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Buğra Bozkurt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

,Selahattin Özbozkurt