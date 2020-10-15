Mersin'de ticari taksiyle uyuşturucu sevkiyatı operasyonunda 2 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Toroslar ilçesinde uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Kimliği belirlenen zanlıları takibe alan ekipler, şüphelendikleri ticari taksiyi durdurdu. Narkotik köpeği "Çaylak"ın da tepki verdiği araçta, 8 kilo 100 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.