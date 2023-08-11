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        Haberler Gündem Güvenlik Mersin'de terör örgütü PKK ve FETÖ'ye operasyon: 20 gözaltı kararı

        Mersin'de terör örgütü PKK ve FETÖ'ye operasyon: 20 gözaltı kararı

        Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik mücadele kapsamında 11 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada ise 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 06:49
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        Mersin'de terör örgütü PKK ve FETÖ'ye operasyon: 20 gözaltı kararı
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        Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu değerlendirilen 11 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlattı.

        AA'nın haberine göre; terör örgütü PKK/KCK adına çalışma yürüten 8 kişi ile örgütün Suriye yapılanması PYD/YPG'de faaliyet gösterdikten sonra kaçak yollarla kente gelen 3 kişinin adresleri tespit edildi.

        200 polisin katıldığı operasyonda ekipler, bazı adreslere "koçbaşı" kullanarak girdi. Özel harekat polisleri, baskın yapılan evlerin bulunduğu sokaklarda uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

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        9 FETÖ ŞÜPHELİSİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

        Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, bazı şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğunu, örgütün öğrenci yapılanmasında yer aldığını ve eleman kazandırmak için faaliyette bulunduğunu, KPSS ile polis okulu sınav sorularını çalarak kamu personeli olduğunu tespit etti.

        9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Özel harekat ekiplerinin desteğiyle şafak vakti eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

        Polisin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

        #Son dakika haberler
        #Mersin
        #Terör örgütü PKK
        #haberler
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