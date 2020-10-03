Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 10 zanlı yakalandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüklerine yönelik bilgi elde edilen 10 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kent genelindeki birçok adrese düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 9'u gözaltına alındı.

Operasyonda, daha önce aranan ancak "öldüğü değerlendirilen" bir zanlı da yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde ele geçirilen dijital malzemeler incelemeye alındı.

Adresinde bulunamayan bir şüpheli aranıyor.