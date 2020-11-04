Mersin'de terör operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden ikisi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 27 Ekim'de Tarsus'ta düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.