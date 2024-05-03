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        Haberler Gündem Güvenlik Mersin'de terör operasyonu: 7 gözaltı

        Mersin'de terör operasyonu: 7 gözaltı

        Mersin'de sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 10:26 Güncelleme: 03.05.2024 - 10:26
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        Mersin'de terör operasyonu: 7 gözaltı
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        Mersin'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda Tarsus, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan 7 şüpheli yakalandı.

        Adreslerde bulunan çok sayıda materyale el konuldu.

        Şüpheliler jandarmaya götürüldü.

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        #Mersin
        #terör operasyonu
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