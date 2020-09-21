Mersin'de tekstil fabrikasındaki sızıntıdan 19 işçi zehirlendi

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Alınan bilgiye göre, henüz nedeni bilinmeyen sızıntıdan etkilenen fabrika işçileri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince zehirlenme şüphesiyle 12 işçi Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 5 işçi Toros Devlet Hastanesine, 2 işçi de Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Gazdan hafif etkilenen bazı işçilere ise ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası Çukurova Temsilcisi Ahmet Şubası, gazetecilere, sızıntının 3 fabrikadaki işçileri etkilediğini belirterek "Amonyak borusunun patladığı söyleniyor. Üretimden kaynaklanan bir durumda olabilir. Gaz zehirlenmesi olduğunu biliyoruz, incelemelerimiz devam ediyor. Çıkış sebebini araştırıyoruz. Sağlık durumu ciddi olan işçiler hastaneye kaldırıldı." dedi.