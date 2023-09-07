Mersin'de tekstil deposunda çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir tekstil deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Giriş: 07.09.2023 - 00:29 Güncelleme: 07.09.2023 - 00:29
Şevket Sümer Mahallesi'ndeki tekstil deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
DEPODA HASAR OLUŞTU
Yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.