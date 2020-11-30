Mersin'de tartıştığı komşusunu silahla öldüren zanlı yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Bahçe Mahallesi Burhan Felek Caddesi'nde tartıştığı komşusu Mert Doy'u (30) silahla öldürerek kaçan Burak C'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlı, saklandığı adrese ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı.

Burak C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Burhan Felek Caddesi'nde dün Burak C. henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı komşusu Mert Doy'u silahla vurmuştu. Doy, olay yerinde hayatını kaybetmiş, zanlının yakalaması için çalışma başlatılmıştı.