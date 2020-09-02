Mersin'de tartıştığı eşini öldüren zanlı tutuklandı

AA

Yaklaşık 5 ay önce evlendiği eşi Zeynep S'yi av tüfeğiyle ateş ederek öldüren E.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen E.S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs suçu"ndan tutuklandı.

İlçede ikamet eden E.S. (25) ile eşi Zeynep S. (17) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışma sırasında E.S, Zeynep S'yi av tüfeğiyle ateş ederek öldürmüştü.



