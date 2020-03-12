Mersin'de tarla açmak için dinamit kullanmak isterken yakalanan şüpheli tutuklandı



Mersin'in Erdemli ilçesinde tarla açmak için kayalık arazide dinamit patlatmak isterken yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kumkuyu Mahallesi'ndeki bir arazide dinamit patlatılacağı ihbarı üzerine Erdemli Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Olay yerine giden jandarma ekipleri arazide dinamit patlatmak isteyen D.S'yi gözaltına aldı.

Ekipler, yaptığı incelemede bölgede 150 delik içerisinde patlatmaya hazır dinamit tespit etti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.