Mersin'de tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AA

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 75. Yıl Mahallesi'nde 3 Suriyelinin tarihi eser niteliği taşıyan mozaik panoyu satmak için müşteri aradığını tespit etti.

Adreslerini belirledikleri şüphelileri yakalayan ekipler, helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen ve üzerinde insan figürleri bulunan mozaik pano ele geçirdi.

Jandarmadaki sorgusu tamamlanan 3 zanlı, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen mozaik pano, Mersin Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.