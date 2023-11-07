Mersin'de su kuyusu açarken göçük altına kalan 2 kişi öldü
Mersin'in Mut ilçesinde suyu kuyusu açarken göçük altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Giriş: 07.11.2023 - 20:15 Güncelleme: 07.11.2023 - 20:15
Mersin'in Mut ilçesinde su kuyusu açarken göçük altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti.
Ahmet Uçar (59) ve Yakup Şahin (50), Özlü Mahallesi Akçaalan mevkisinde su kuyusu açarken göçük meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri, göçükte kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışması sonucu Uçar ve Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı.