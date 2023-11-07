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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin'de su kuyusu açarken göçük altına kalan 2 kişi öldü

        Mersin'de su kuyusu açarken göçük altına kalan 2 kişi öldü

        Mersin'in Mut ilçesinde suyu kuyusu açarken göçük altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 20:15 Güncelleme: 07.11.2023 - 20:15
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        Su kuyusu açarken 2 kişi öldü
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        Mersin'in Mut ilçesinde su kuyusu açarken göçük altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti.

        Ahmet Uçar (59) ve Yakup Şahin (50), Özlü Mahallesi Akçaalan mevkisinde su kuyusu açarken göçük meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri, göçükte kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

        Ekiplerin çalışması sonucu Uçar ve Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı.

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