07 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Belediyelerin kendi sınırlarından topladıkları köpekleri başka bir belediyenin sınırlarındaki alanlara atması son günlerde alışılageldiğimiz tabloyu ortaya koyuyor. Konuyla ilgili jandarma harekete geçerek zaman zaman operasyonlar yapılıyor, ormana atılmak istenen kamyonlar dolusu köpek kurtarılıyor.
Bu operasyonlardan biri de önceki gün Mersin'de gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri Alanya'dan yola çıkıp Mersin'e gelen bir kamyonu Bozyazı-Aydıncık yolunda durdurdu. Kamyonun küpesiz ve aşısız 70 köpeğin olduğu tespit edildi. Kamyonun şoförü, jandarma ekiplerinin köpekleri nereye götürdüğüne ilişkin sorularına cevap veremedi.
MERSİN BELEDİYESİ: BU YAPILAN YASAL DEĞİL
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Aydıncık İlçe Müdürlüğü ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı arasında yapılan görüşmeler sonucunda hayvanların Alanya ilçesinden yüklenerek, Mersin’e doğru yola çıkarıldıkları öğrenildi ve kentin muhtelif yerlerine bırakılacakları beyan edildi.
Jandarma ekipleri, olayı Anamur Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine bildirdi, ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi olaya el attı. Mersin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri Alanya Belediyesi’ni aradı ve yaptıklarının yasal olmadığını, suç işlediklerini söyledi. Bunun üzerine köpekler tekrar Alanya’ya gönderildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yıllardır komşu illerden toplanan köpeklerin kendi sınırlarına bırakıldığını, yasaya göre hayvanların başka bir ile nakli için menşe şahadetnamesi gerektiğini belirterek, söz konuşu 70 köpekle ilgili hiçbir belge bulunmadığı için geri gönderildiklerini açıkladı.
Köpeklerin bulunduğu kamyon, Alanya Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne ulaştı.
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