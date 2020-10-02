Mersin'de silahlı saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi

Alınan bilgiye göre, Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki bir sitede silah sesi duyan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Apartmanın 9. katına çıkan ekipler, merdiven boşluğunda yatan Seher Özkurt'un (33) tabancayla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, olayın ardından pikapla kaçtığı öğrenilen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Özkurt'un cenazesi, otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.