Şiddet gören kadını itfaiye kurtardı!

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Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde yaşayan Zeliha Timuçin (47) birlikte yaşadığı ve akrabası olduğunu iddia ettiği bir erkek tarafından ayağından bıçaklandı.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, Timuçin'i bıçakladıktan sonra kapıyı üzerine kilitleyen ve ismi öğrenilemeyen şahıs olay yerinden kaçtı. Ayağı kan içinde kalan ve korkan Zeliha Timuçin apartmanın penceresinden ayağını dışarı çıkartarak çevredekilerden yardım istedi.

Vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdivenli araç yardımı ile kadının bulunduğu daireye pencereden girerek kapıyı açtı.

112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın daha sonra Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.