Mersin'de seyir halindeki kamyonda yangın çıktı
Mersin'in Silifke ilçesinde seyir halindeyken yanan kamyon kullanılamaz hale geldi
Giriş: 27.01.2024 - 02:10 Güncelleme: 27.01.2024 - 02:10
Boğsak Tüneli çıkışında, M.U. idaresindeki kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle kamyon kullanılamaz hale geldi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.