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        Haberler Gündem Mersin'de seyir halindeki kamyonda yangın çıktı - Güncel haberler

        Mersin'de seyir halindeki kamyonda yangın çıktı

        Mersin'in Silifke ilçesinde seyir halindeyken yanan kamyon kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 02:10 Güncelleme: 27.01.2024 - 02:10
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        Seyir halindeki kamyonda yangın çıktı
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        Boğsak Tüneli çıkışında, M.U. idaresindeki kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle kamyon kullanılamaz hale geldi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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