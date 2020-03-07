Mersin'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

Alınan bilgiye göre, fabrika işçilerini taşıyan Galip Mert yönetimindeki 33 U 8102 plakalı servis minibüsü, Mut-Silifke kara yolu Köselerli Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen Mehmet Ali Eski (25) idaresindeki 33 PFG 80 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, minibüsteki 10 kişi hafif yaralandı.Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinde Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazada hayatını kaybeden Mehmet Ali Eski'nin, İdlib'de görevli sözleşmeli er olduğu ve Mut ilçesinde bulunan ailesinin yanına izne geldiği öğrenildi.

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