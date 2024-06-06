Mersin'de serinlemek için dereye giren çocuk boğuldu
Mersin'in Mezitli ilçesinde 11 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği derede boğuldu
Alınan bilgiye göre, Bozön Mahallesi'nde arkadaşlarıyla dere kenarına giden Emine Çelik (11) serinlemek için suya girdi.
Bir süre sonra Çelik'in suda kaybolduğunu gören arkadaşları durumu çevredekilere bildirdi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye dalgıç ekiplerinin çalışması sonucu Çelik'in cansız bedenine ulaşıldı.
Çelik'in cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.