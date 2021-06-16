Mersin'de, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı Kütüphanesi açıldı

AA

Toroslar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehit Kütüphaneleri Gönüllü Topluluğunun girişimleri ve Toroslar Belediyesinin desteğiyle Mersin Ziraat Odası Ortaokulunda açılan kütüphaneye, 2017 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde şehit olan Mustafa Sarı'nın adı verildi.

Açılışa şehidin annesi Beyhan ve babası Yahya Sarı, yakınları, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Açılışta saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, açılışta, bugüne kadar şehitlerin isimlerinin okullara, sağlık kuruluşlarına, caddelere, kavşaklara, üst geçitlere verildiğini belirterek, "Böylece isimleri ölümsüzleştirildi. Şehidimiz Mustafa Sarı'nın da ismi bu kütüphaneye verilerek bir kez daha ölümsüzleştirilecek. Bu kütüphaneden faydalanacak çocuklarımız da inşallah bu vatanının nasıl kazanıldığının bilinciyle yetişecek." ifadesini kullandı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da Türk milletinin halen kahramanlar yetiştirdiğini kaydederek, "Genç kardeşlerimizin girişimleriyle yapılan bu kütüphaneye gelen her çocuk, kütüphanenin şehit ismi taşıdığını bilecek ve şehide duyulan sevgiyi, saygıyı hissedecek. Şehitlerimize olan minnettarlığımız nesilden nesile aktarılacaktır." dedi.

Şehidin babası Yahya Sarı da oğlunun isminin verildiği kütüphanenin açılışını yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı Kütüphanesinin açılışı gerçekleştirildi.