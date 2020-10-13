Mersin'de sahte içki denetiminde 32 litre etil alkol ele geçirildi

Silifke Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sahte içki denetimleri kapsamında Camiikebir Mahallesi'nde bir adreste şişeler halinde 32 litre etil alkol ele geçirildi.

Adresteki H.Ö, gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kentte sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle 2 günde hastaneye kaldırılan 13 kişiden 6'sı hayatını kaybetmiş, 7'si tedavi altına alınmıştı. Çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanmıştı.