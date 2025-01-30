Mersin'de sahte dolar operasyonu!

Mersin'in Tarsus ilçesinde 21'i 100, 1 tanesi 50 dolar olan sahte 2 bin 150 dolar ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

İHA'nın haberine göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada Tarsus ilçesinde bir şüphelinin piyasaya sahte para süreceği bilgisi alındı.

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1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit edip operasyon yaptı. Operasyonla yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada 21 adet 100, 1 adet de 50'lik sahte dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmaya götürüldü.